Олег Жданов утверждает, что преимущество РФ в технике осталось.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что сейчас в Херсоне и области ситуация довольно непростая.

Об этом он рассказал во время общения со зрителями.

"Россия увеличивает количество войск на правом берегу. Это не котел, а огневой мешок: по возможности ВСУ наносят огневые удары по тем средствам, которые РФ использует для переброски войск и обеспечения этой группировки. Только за счет разницы "потребность-возможность", украинские военные снижаю способность этой группировки. По численности она растет: туда уже и мобилизованных перебросили", - сказал Жданов.

Он также отметил, что ВСУ тоже несут немалые потери.

"Если людской резерв у нас есть, то с техникой и вооружением огромные проблемы. Обещаний от междунарожных партнеров очень много, а вот самой техники не так много. Мы достигли паритета в авиации на юге за счет уничтожения систем ПВО противника, в артиллерии на отдельных участках - это Харьковское и Южно-Бугское направление", – заявил эксперт.

Жданов утверждает, что преимущество РФ в технике осталось.

"У них больше техники, чем у нас, у них больше личного состава на линии фронта. Очень тяжело вести наступательные действия, оборонительные - значительно проще", - добавил эксперт.

Ситуация на Херсонщине: что известно

С августа на юге продолжается контрнаступление ВСУ. По состоянию на 21 октября защитники освободили уже более 80 населенных пунктов.

Согласно данным Генштаба, офицерский состав ВС РФ накануне прихода ВСУ перемещается на левый берег Днепра, местных жителей в принудительной форме "эвакуируют" туда же.

Российские войска начали обустраивать линии обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области в связи с активным продвижением ВСУ.