Александр Коваленко уверен, что для РФ лучше потерять МиГ-31, чем ещё один ДРЛО.

В Беларуси сегодня в воздух поднялся "кинжалоносец" МиГ-31К, но самолет А-50 их не сопровождал на этот раз.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что теперь МиГ-31К летает без сопровождения самолёта ДРЛО.

"Что мешало россиянам отправить в Беларусь ещё один А-50? Ведь у них работоспособных ещё 6 из 8 неповреждённых. Или даже из этих 6 не все полноценно функционабильны по тем или иным причинам? Или просто не хотят рисковать? За время войны с Украиной российская ПВО уже неоднократно демонстрировала свою несостоятельность и неэффективность, а потому, отправлять в Беларусь ещё один уникальный А-50, чтобы каждую ночь засыпать с валидолом", - написал он.

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Эксперт уверен, что для РФ лучше МиГ-31 потерять, чем ещё один ДРЛО.

Инцидент с самолетом ДРЛО в Беларуси: детали

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском в ходе атак дронами был поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У. Беларуские партизаны передали СБУ уникальное видео с того самого дрона, который взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Днем 2 марта сообщалось о взлете российского самолета ДРЛО А-50У в Беларуси. Оказывается, он поднимался в воздух, чтобы покинуть воздушное пространство РБ для последующего ремонта в РФ.

3 марта вылет МиГ-31К ВКС РФ проходил без ДРЛО А-50У.

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