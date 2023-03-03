Снята не просто разведывательная работа беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва.

Белорусские партизаны передали СБУ уникальное видео с того самого дрона, который взорвал российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах. По информации источника, сейчас все исполнители этой спецоперации смогли "прямо под носом" у ФСБ выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями с дронов.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, в отличие от предыдущего видео, которое появилось в сети вчера, здесь заснято не просто разведывательную работу беспилотника, а именно боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва.

Видео дня

Исполнители спецоперации также рассказывают, что на аэродроме работали две "птички". Одна (из видео) села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Вторая - снимала этот процесс, а через несколько минут – сама приземлилась на "тарелку" российского самолета и подорвалась. Поэтому, вполне вероятно, мы скоро увидим и новые видео.

"Такая спецоперация - это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там - проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Благодарим белорусских партизан за сотрудничество, смелость и профессиональную работу", - отметил источник, осведомленный в деталях спецоперации.

Взрыв в "Мачулищах"

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" (Беларусь), где расположены российские военные самолеты, произошло два взрыва, в результате чего выведен из строя российский самолет А-50.

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