По предварительной информации, борт направляется на ремонт.

Днем 2 марта сообщалось о взлете российского самолета ДРЛО А-50У в Беларуси. Оказывается, он поднимался в воздух, чтобы покинуть воздушное пространство РБ.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) пересек границу Беларуси с РФ.

"По предварительной информации, борт направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в Таганроге", — говорится в сообщении наблюдателей.

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Отмечается, что на этом заводе занимаются, в частности, ремонтом агрегатов самолетов А-50.

Повреждение российского ДРЛО А-50 в Мачулищах

26 февраля на аэродроме в Мачулищах в Беларуси раздались взрывы. Позже стало известно об атаке дронов, в результате чего был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВКС РФ А-50 с регистрационным номером RF-50608. Ответственность за это взяли на себя беларуские диверсанты.

Известно, что у ВКС РФ в целом есть 9 таких самолетов, стоимостью одного такого достигает 300 млн долл.

Позже появился первый спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" после инцидента с ДРЛО А-50.

Затем беларуские СМИ показали А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском якобы уже после атаки беспилотников 26 февраля.

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