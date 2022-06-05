Важно не то, ракеты какой дальности США поставляют в Украину, а то, по каким целям они будут использоваться, считает дипломат.

Русская артиллерия, которая ведет огонь по украинским позициям с территории России, вполне оправданно является объектом для поражения.

Об этом во время одного из украинских мероприятий в Вашингтоне рассказал бывший посол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, передает "Укринформ".

"Если мы говорим о российских военных подразделениях, которые ведут огонь по украинской стороне, - это и есть цели. Не имеет значения, где они расположены - в Украине или России", - подчеркнул дипломат.

По его убеждению, российская артиллерия, которая стреляет с территории РФ, оправданно будет целью для поражения. При этом, отметил дипломат, Украина нуждается в большей военной помощи.

"Соединенные Штаты должны делать больше, предоставлять дополнительное индивидуальное оружие, вообще больше видов оружия. Системы HIMARS и MLRS - это хороший ход, хорошо, что администрация приняла такое решение. Сейчас они могут расширить это и отправить больше боеприпасов, ракет для этих пусковых установок, это важно", - отметил Тейлор.

Ключевое значение, по словам бывшего посла, имеет срочность поставок, ведь чем быстрее, тем лучше: США должны поддерживать Украину "прямо сейчас всем, чем могут".

Как сообщал УНИАН, 1 июня администрация Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В частности, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина сама будет принимать решение, на какие расстояния применять полученные американские ракетные системы залпового огня.

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