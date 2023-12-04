В результате шторма пострадал не только мост, но и оборонительные сооружения в Крыму.

Российские оккупанты планируют за две недели устранить повреждения, которые незаконно построенный Крымский мост получил в результате недавнего шторма в Черном море, потому что боятся, что этим воспользуются украинские силы безопасности.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Конечно, враг вполне справедливо опасается, что этим воспользуются украинские силы безопасности и обороны. Мы не будем раскрывать все секретов, но их внутренний дедлайн - за две недели устранить эти недостатки. Понятно, что Украина ждать также не будет",- подчеркнул он.

По его словам, от стихии пострадал не только мост, но и оборонительные сооружения в Крыму. "Речь идет не только о нем. Также серьезным разрушениям подверглись вражеские так называемые защитные сооружения в Севастополе", - отметил Юсов.

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Также стихия скорректировала планы вражеского чоорноморского флота, добавил он. "Корабли ЧФ государства-агрессора не чувствуют себя сейчас в безопасности, и часть из них из-за этого, в частности, находится сейчас на рейде. То есть погода здесь внесла свои коррективы", - сказал представитель ГУР Минобороны.

Состояние Крымского моста: последние новости

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад временно оккупированный Крым накрыл мощный шторм. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщала, что мост "пострадал от природной стихии".

Спутниковые снимки, опубликованные аналитиком MT_Anderson, показывают, что большинство барж перед мостом смыло или затопило вследствие непогоды: три баржи полностью погружены / одна частично погружена в воду, еще две баржи полностью смыло, а одна баржа на плаву, но ни к чему не привязана.

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