Журналисты отметили, что нехватка военной техники заставляет оккупантов гнать на фронт в Украину не только китайские гольф-кары, но и забытые машины "судного дня".

ВСУ на востоке с помощью дрона взорвали высокозащищенное транспортное средство оккупантов под названием "Ладога", предназначенное для ядерной войны.

Как говорится в материале Forbes, в конце 1970-х годов советские власти заказали Кировскому конструкторскому бюро в Санкт-Петербурге разработать ядерную разведывательно-командную машину. По задумке, она должна была быть самой защищенной и самой удобной ядерной машиной, какую только можно себе представить. "Герметичный, автономный, толстобронированный безбашенный танк с выносными камерами и собственным запасом кислорода", - говорится в материале.

Издание отметило, что результатом стала "Ладога". Таких машин выпустили всего четыре или пять. Одна из них использовалась сразу после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. А одна машина была помещена в музей. После этого "Ладоги" исчезли... "До этой недели, когда украинский беспилотник заметил и нанес удар по "Ладоге", которая ехала к украинским позициям возле Кременной", - написало издание.

Видео дня

Журналисты отметили, что Кремль изо всех сил пытается иметь достаточное количество боевых машин, либо за счет нового производства, либо за счет извлечения старых машин из длительного хранения, чтобы компенсировать ошеломляющие потери (15 тыс. машин и их количество продолжает расти).

Этот разрыв между выпущенными машинами - 500 или 600 танков в год плюс около тысячи боевых машин - и ежегодными потерями, составляющими в среднем 1300 танков и 1700 боевых машин, объясняет, почему на фронте у оккупантов появляются очень странные машины, среди которых и гольф-кары китайского производства.

""Ладога" оснащена телекамерой и полным набором радиостанций, которые позволили бы ей выполнять командную роль в "судный день". Представьте себе, советских лидеров, спещащих сесть в "Ладогу" и направить свои ядерные силы на противника, в то время как на них обрушивается ядерный дождь НАТО", - отметило издание.

"А теперь представьте какого-нибудь российского полковника, командующего своим батальоном из уютных глубин "Ладоги" во время атаки на украинские силы в районе Кременной", - написало издание.

ВСУ уничтожили "Ладогу"

27 марта стало известно, что Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за все время полномасштабного вторжения РФ редчайшую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога". На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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