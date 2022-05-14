С таким заявлением обратился мер Краматорска Александр Гончаренко

В Краматорске может прекратиться газоснабжение из-за действий страны-агрессора. Из-за чего жителей города и всей Донецкой области призвали подготовиться и приобрести электроплиты.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко со ссылкой на Донецкоблгаз.

"Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий РФ существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", – говорится в сообщении.

Гончаренко напомнил, что на оккупированной территории Украины несанкционированно были перекрыты один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод, который эксплуатируется и обслуживается Оператором газотранспортной сети Украины.

Отмечается, что предприятие ищет пути решения этой проблемы вместе с ОГТСУ, ВА. Однако с целью поддержания надлежащего уровня комфорта при переходе на энергию аналогичной получаемой от газовых приборов, жителям Донецкой области рекомендуется подготовиться к ограничению поставки газа, пока такая возможность есть.

Напомним, накануне с похожим заявлением уже обращался мэр Покровска. По его словам, объемов газа в Донецкой области для использования осталось на неделю-две.

Как сообщал УНИАН, 10 мая, оккупанты перебили магистральный газопровод в Северодонецке, следовательно, для предотвращения более серьезной аварии газораспределительные станции перекрыты.

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