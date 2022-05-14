Украина даже в условиях войны выполняет свои обязанности транзитера.

Украина могла бы понести большие потери, если бы не остановила транзит газа на оккупированной части Луганской области.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.

"Оккупанты 9 мая начали отбирать газ из транзитной трубы, вероятно для Луганской ТЭС, контроль над которой мы сейчас потеряли, и для промышленных объектов на оккупированной территории. Объем украденного газа в условиях военных действий трудно точно посчитать. Но если бы они продолжали отбирать газ, мы бы несли большие потери. Это огромные средства", - рассказал он.

По его словам, Украина транзит не останавливает.

"Украина даже в условиях войны выполняет свои обязанности транзитера. По условиям транзитного контракта Украина имеет право перенести прием газа на другую точку. Что мы и предложили сделать россиянам из-за форс-мажорных обстоятельств, которые зафиксировал Оператор ГТС Украины. Эти обстоятельства были исследованы международными юристами, сопровождающие контракт, которые нам подтвердили, что юридически мы имеем такое право", - пояснил Галущенко.

"Перед объявлением форс-мажора мы предупредили наших европейских партнеров, что планируем это сделать. Мы сделали все корректно и теперь ждем от россиян юридически ответа. Посмотрим, что они сделают. Остановят транзит? Это вопрос выполнения их контракта с европейцами. А Украине за транзит они все равно должны продолжать платить. Перестанут платить? Встретимся в арбитраже", - добавил министр.

Сейчас Украина не может поставлять газ в оккупированные части Донецкой и Луганской области.

"Именно действия оккупанта привели к таким последствиям. Однако, в самой трубе еще остается газ. Он может быть использован, его хватит на некоторое время. Мы знаем, как возобновить поставки. Это технический вопрос, который специалисты ГТС готовы решить, как только ход военных действий позволит это сделать. Специалисты сейчас ждут сигнала от военных, чтобы это сделать", - рассказал Галущенко.

Ранее сообщалось, что с 11 мая Украина останавливает транзит газа через станцию на Луганщине, которая оказалась на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

В апреле "Оператор ГТС Украины" заявлял о грубых вмешательствахпредставителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований, так называемых "ЛНР", в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​"Новопсков" в Луганской области.

Действия оккупантов могли привести к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа и в результате – невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в частности, в рамках транзитного контракта.

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