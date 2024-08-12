Спикер рассказал, что сейчас оперативная обстановка на границе с Беларусью не изменилась.

Спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник заявил, что Беларусь должна разбираться по беспилотникам в своем воздушном пространстве с Россией.

По его словам, именно российские ударные БПЛА летали по маршруту через Беларусь и такие полеты беспилотников фиксировались "в последнее время".

"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты такими маршрутами через Черниговскую область и дальше на Беларусь заходили. Такие случаи были. Поэтому что и как у них там летает - они должны между собой разбираться с Россией", - сказал военный в эфире Радио Свобода.

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Спикер рассказал, что сейчас оперативная обстановка на границе с Беларусью не изменилась.

"Система обороны охватывает границы Украины и с Беларусью, и с Россией. Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления", - добавил он.

Беспилотники в небе Беларуси - детали

10 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он заявил, что якобы белорусская система ПВО сбивала украинские дроны, всего во время этого зафиксировали около десятка БПЛА.

Однако он солгал о том, что украинские ударные дроны якобы нарушили воздушное пространство его страны. Армейская авиация не обнаружила ничего в небе. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что 16 июля во время российской атаки по Украине в Беларусь залетел уже четвертый по счету беспилотник-камикадзе типа "Шахед". Сообщалось, что в небе над Гомельской и Могилевской областями летали белорусский вертолет Ми-24, а также истребитель Су-30.

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