Он отметил, что существует ряд фактов, свидетельствующих о провале "спецоперации".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин констатировал, что "спецоперация" России в Украине провалилась. Весь цивилизованный мир поверил, что Украина может продержаться долго, поэтому поддерживает ее всеми способами.

Фрагмент монолога Гиркина появился в сети.

"Весь так называемый цивилизованный мир, толкаясь локтями, бежит помогать Украине: Австралия, Новая Зеландия... Еще три месяца назад не было и разговоров о том, что Швеция и Финляндия собираются в НАТО. Сейчас они не просто собираются. Их вступление в НАТО - вопрос считанных дней... Вопрос уже решен", - заявил Гиркин.

Террорист также повторил кремлевский нарратив о том, что Польша планирует вторжение в Украину". По его словам, "этот вопрос на повестке дня", а президенты Украины и Польши якобы "готовят юридическую базу" для этого "вторжения".

"Фактически, речь идет о частичной ассоциации Польши и Украины в пределах определенной конфедерации", - заявил Гиркин.

"К сожалению, всех этих фактов я должен честно сказать, если это не могут сделать в Кремле - "специальная военная операция" полностью провалилась", - добавил он.

Ранее террорист и бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, воевавший в составе наемников РФ на Донбассе, признал победу украинских военных "Азова".

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