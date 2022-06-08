Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Град".
Видео атаки появилось в Facebook Сухопутных войск.
Удачную операцию по уничтожению вражеских боеприпасов и РСЗО осуществили в тесном взаимодействии аэроразведки и артиллерии. Локацию не отмечают.
"Как наши артиллеристы и аэроразведка разоблачили склад с БК и "Градами", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что оккупанты обустроили склад с БК и РСЗО в огромных ангарах. Вычислить их трудно даже из воздуха. Однако украинским воинам это удалось.
Артиллерия нанесла несколько сокрушительных ударов по ангарах. Сдетонировали боеприпасы и "Грады".
"Добро пожаловать в ад", - отметили воины в видео.
Перед этим украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.
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