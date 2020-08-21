Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООС

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

На Донбассе за минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим тишины.

Об этом сообщается в утренней сводке по поводу ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За минувшие сутки задокументировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неприцельные выстрелы из пулемета крупного калибра раздавались неподалёку от Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил возле Новоалександровки, - говорится в сводке.

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В штабе отметили, что поскольку выстрелы были провокационными, то украинские военнослужащие на них не реагировали и ответный огонь не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не отмечены, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника, - говорится в сводке.

Кроме того, в районе проведения ООС работают саперы ГСЧС, которые разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет.

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Автор: Юлия Янкевич