Пентагон подтверждает увеличение численности войск РФ вокруг Украины.

От 40 до 50% сосредоточенных вокруг Украины российских войск уже готовы к полномасштабной атаке.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

"Представитель министерства обороны США оценивает, что от 40 до 50% российских войск, дислоцированных у границы с Украиной, находятся на наступательных позициях", - пишут журналисты.

Число российских наземных подразделений в этом районе, известных как батальонные тактические группы, также возросло до 120-125 по сравнению с 83 неделями ранее.

Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1000 солдат.

По обновленным данным разведок, в течение последних недель численность сконцентрированных войск России увеличилась до почти 200 тысяч, несмотря на заявления РФ по их отводу.

Выступая в Белом доме, американский лидер Джо Байден заявил, что убежден в намерении Путина вторгнуться в Украину: "У нас есть основание верить, что российские силы планируют попробовать атаковать Украину в ближайшую неделю - в ближайшие дни... По состоянию на данный момент я убежден, что он принял решение".

Накануне главари боевиков "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуации населения ОРДЛО в Россию, что, по мнению Киева, может означать подготовку к осуществлению террористами провокаций на востоке. Тогда как признаков полномасштабного наступления РФ в СНБО не видят.

В день объявленной принудительной эвакуации российский президент Владимир Путин в очередной раз пытался склонить украинскую власть к прямым переговорам со своими марионетками на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: