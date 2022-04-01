Больше всего поражают даже уже не развалины, которой здесь совсем не должно быть, а почти полная тишина, неожиданно воцарившая в поселке на Киевщине.

Вслед за Ирпенем на Киевщине освобожден поселок Гостомель, который был одним из самых горячих точек российско-украинской войны. Там бои не прекращались ни на день: враг издевался над мирным населением, занимался мародерством. Сейчас же оккупанты или лежат в земле, или бегут.

Об этом говорится в ТСН.

Враг у нас, как рассказывают украинские военные, мощный. Он, хоть и несет огромные потери, но очень мощный. Вот только оккупанты не учли восьмилетний опыт, приобретенный защитниками Украины на Востоке.

"Враг очень мощный, враг применял авиацию. Но не забывайте, что уже восемь лет мы учимся их убивать. У нас это хорошо получается, продолжаем в том же направлении", - рассказал украинский военный.

Больше всего в Гостомеле сейчас поражают даже не руины, которых здесь совсем не должно быть, а почти полная тишина, неожиданно воцарившая в поселке.

"Первый день такая тишина! То есть никаких минометов! Никаких обстрелов за сегодня еще не было", - поделился один из защитников Украины.

Эту тишину, что воцарилась над участком передовой на северо-западных окраинах столицы, ощутили также и гражданские жители. Еще в среду военные заметили большое перемещение вражеской техники.

"Сегодня ночью слышали активное перемещение бронетехники. Их перемещения очень хитры, поскольку они на передний план выдвигают бронетехнику, которая перегазовывает. А в тылу у них уже там проходят их логистические операции", - рассказал военный ВСУ.

Украинские защитники думали, что оккупанты в Гостомеле с Бучей перегруппировываются для нового удара на Киев. Но уже на следующее утро стало известно о другом сценарии - колонны отходят. Эту информацию осторожно подтвердили в разведке. Аэроразведчики не заметили с неба большого скопления вражеской техники с пехотой, которое было накануне в Гостомеле и Буче.

"Скорее всего, они сейчас делают передислокацию, ну, это как на мой холопский разум. А основные у них будут направления - административные границы Луганской и Донецкой областей, также сухопутный коридор", - считает военный.

После себя на Киевщине оккупанты оставили немало руин и трупов своих военных, которые они бросили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Киев, по данным Пентагона, до сих пор находится в опасности несмотря на частичный отвод российских войск.

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