Глава государства поблагодарил всех наших воинов, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море.

Возможности украинских защитников доказали, что для российских оккупантов нет и не будет безопасных гаваней в Черном море.

"Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, все подразделения, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море", - заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила.

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"Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов, и возможности наших ребят относительно российского флота. Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе - при условии достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", - сказал Зеленский.

Кроме того, он проинформировал, что сегодня заслушал отчет Минстратегпрома относительно нашего оборонного производства, а также соответствующей коммуникации с партнерами.

"Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее - по поставкам и по совместным проектам. Я благодарен всем в мире, кто помогает принципиально, вовремя и без сбоев", - заявил президент.

Уничтожение корабля "Сергей Котов" - главные новости

В ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов", цена которого превышает 60 миллионов долларов. Он был поражен украинскими морскими дронами. Это была совместная спецоперация Генерального управления разведки Украины и Военно-морские силы ВСУ.

По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 - безвозвратных, 6 - санитарных. В разведке отметили, что 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что на борту уничтоженного патрульного корабля был вертолет готовый к боевому дежурству.

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