Один из российских военных блогеров предлагает "пилить" свои морские дроны.

На фоне новостей об успешном поражении патрульного катера "Сергей Котов" российские пропагандисты, "военкоры" и военные блогеры заныли, что Россия теряет черноморский флот.

Как отметил российский пилот в отставке, блогер Fighterbomber, морские дроны Украины "показали свою высочайшую эффективность, и принять, что на сегодняшний день большие корабли эффективно противостоят БЭКам (безэкипажным кораблям - УНИАН) не могут".

"Скорость, ночь, малозаметность и количество БЭКов, участвующих в атаке, решают вопрос и с тепловизорами, и с дополнительными огневыми средствами на бортах и вообще со всем. Я не знаю какие выводы можно сделать, кроме того, что сейчас необходимо этот факт принять, вывести все крупные корабли за радиус эффективного действия БЭКов, места стоянок закрыть инженерными средствами, исключающими поражение БЭКами судов у причалов, перевести задачи Черноморского флота на маломерные и быстроходные катера и лодки, типа "Раптор", подводные лодки и авиацию", - заявил пилот в отставке.

Видео дня

Более того, россиянин призвал "ускоренно пилить свои БЭКи", тестируя где-то во Владивостоке различные варианты защитного вооружения, средств обнаружения, наведения и РЭБ на имеющихся кораблях ВМФ, бесконечно моделируя на практике атаки БЭКов.

"Я повторяю, повторяю. Моделировать сегодня нужно не атаки подводных лодок условного противника, а атаки высокоскоростных, малоразмерных целей с теленаведением. Ну и по-хорошему все это надо сделать, как всегда, вчера", - отметил блогер.

"Сергей Котов" пошел на дно

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Крыму слышали серию взрывов. Позже стало известно, что причина - атака морских дронов, и что целью стал патрульный катер "Сергей Котов".

В сеть просочилось видео момента удара по кораблю, "Сергей Котов" пошел на дно.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины официально подтвердили, что уничтожили российский корабль "Сергей Котов".

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