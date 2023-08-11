За такую махинацию ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Директору подрядной организации, которая предоставила военную форму по завышенной цене, сообщили подозрение.

Как говорится в сообщении Нацполиции, следствие установило, что с победителем государственных закупок должностные лица воинской части заключили три прямых договора. В соответствии с ними подрядчик должен был поставить форменную одежду на общую сумму более 35 млн грн, что и было сделано и проведено все расчеты.

"Однако во время проведения лабораторных исследований эксперты установили, что данная военная форма не соответствует техническим условиям оборонного ведомства и не может использоваться по своему целевому назначению", - раскрыли детали в ведомстве.

Видео дня

В МВД добавили, что правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, в их транспортных средствах, офисных и производственных помещениях. С целью возмещения причиненного ущерба на изъятое в ходе мероприятий имущество будет наложен арест.

Директору швейной фабрики сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Скандальные закупки для военных

Украину время от времени всколыхивают скандалы со странными закупками для военных. Так, однажды выяснилось, что Минобороны закупает по завышенным ценам продукты. Тогда журналисты заявили, что одно яйцо обходилось в 17 грн.

А сегодня стало известно, что в Минобороны закупили куртки и шлемы для ВСУ по цене, завышенной втрое. В частности, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой "Vector avia hava araçlari" на поставку зимней одежды. По данным источников издания, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину 233 тыс. курток на $20 млн и 202 тыс. штанов на $13 млн. Но проблема в том, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние.

Вас также могут заинтересовать новости: