Оккупанты пытались проскользнуть и "отрезать" ключевой украинский опорный пункт в городе.

Небольшая группа российской пехоты пролезла через канализацию, чтобы атаковать Авдеевку. На выходе их ждали украинские дроны, пишет Forbes.

"Сначала россияне попытались напрямую атаковать украинский гарнизон в Авдеевке, начиная с октября. Когда в ноябре это не удалось, они попытались обойти и отрезать город с юга и севера… Когда и в январе это не удалось, они возобновили прямые атаки… Россияне пытались проникнуть в город с юга, чтобы проскользнуть мимо и отрезать ключевой украинский опорный пункт - бункер ПВО времен Холодной войны, который украинцы превратили в настоящую крепость", - пишет издание.

Но и эта попытка была провальной: испачканных фекалиями российских захватчиков, которые пробирались через канализацию в Авдеевку, поджидали и атаковали украинские беспилотники.

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Сообщается, что, атакуя Авдеевку, российские 2-я и 41-я общевойсковые армии к началу декабря потеряли 13 000 убитыми и ранеными. Предполагается, что потери ВСУ в 13 раз меньше.

"Все это кровопролитие не сильно сдвинуло линию фронта вокруг Авдеевки. Россияне медленно приблизились к городу с юга и продвигаются на запад по дороге, расположенной далеко к северу от города…. Не исключено, что после всего этого времени и всех этих потерь российским полевым армиям удастся вытеснить украинский гарнизон из руин Авдеевки… Но в тот момент завоевание Авдеевки россиянами было бы сложно назвать победой. Взятие города продвинет линию фронта в лучшем случае на несколько миль в пользу России", - констатирует издание.

Бои за Авдеевку - актуальное

Как писал УНИАН, с 2014 года Авдеевка фактически находится на линии фронта. Все попытки российских войск продвинуться туда потерпели неудачу. Однако после месяцев ожесточенных боев небольшие группы российских войск достигли разрушенной Авдеевки и пытаются закрепиться там.

Сбежавшие жители и волонтеры, которые пытаются эвакуировать других из Авдеевки, рассказали, что недавно российские войска захватили несколько улиц в южной части города: "Сейчас оттуда никто не выходит. Мы получаем лишь информацию о том, что на улицах лежат тела, но идти туда слишком опасно".

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