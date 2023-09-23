Также стало известно, сколько вражеских кораблей сейчас дежурят в Черном море.

За последние сутки российская армия потеряла десятки военных, которые были уничтожены вместе с техникой.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, наземные подразделения ВСУ совместно с авиацией Воздушных сил отработали по местам сосредоточения противника.

"Как результат боевой работы, потери врага за сутки - 51 оккупант", - рассказали в пресс-службе.

Также уничтожено семь пушек, четыре автомобиля, две лодки.

По данным военных, сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 10 кораблей, из них 9 - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Также сообщается, что с использованием тактической авиации из акватории Черного моря в течение дня враг дважды направлял по южным регионам противорадиолокационные ракеты, но успеха не имел.

К сожалению, население правобережной Херсонщины страдало от массированных атак управляемыми авиабомбами. Всего враг реализовал 5 авиационно-бомбовых атак по местніми населенным пунктам, применив 29 КАБ-500.

"Под ударами оказались Веселое, Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Николаевка, Змиевка. Зафиксированы множественные разрушения и повреждения частных домов. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется. За сутки враг совершил более 100 артиллерийских обстрелов, с использованием более 500 снарядов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены несколько частных домов, производственные мощности сельхозпредприятия, 2 гражданских лица погибли, 2 получили ранения.

Потери "живой силы" РФ в Украине преодолели отметку в 275 тысяч

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 сентября, потери врага среди личного состава достигли около 275 460 человек, за последние сутки было ликвидировано более 500 оккупантов. Также за минувшие сутки враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, более трех десятков артиллерийских систем, 4 РСЗО и так далее. За время полномасштабной войны оккупанты потеряли 315 самолетов, 316 вертолетов, 20 кораблей и катеров, подводную лодку, более 900 единиц специальной техники.

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