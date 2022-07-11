Роковой удар по вражеской технике нанесли воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские военные продолжают "демилитаризовать" рашиську технику. Например, на Донетчине в оккупантов стало чуточку меньше танков.

Роковой удар по российским танкам нанесли воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, зафиксировав свое искусство на видео.

Как говорится в комментарии к видео, боевые машины захватчиков были уничтожены десантниками из американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin и украинского "Стугна-П".

Продолжаем "охоту" за бронетехникой захватчиков – добавили бойцы.

Что известно о потерях врага на войне

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов. "Демилитаризация" орков продолжается. Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла 37 400 своих солдатиков.

В течение последних двух недель - с конца июня до начала июля, наши защитники нанесли более 10 точных ударов по базам войск рашистов и по вражеским складам боеприпасов, которые находились на захваченной украинской территории.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

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