Фактически они находятся на территории страны без прав, отмечают в Центре.

Украинцам, которые согласились на так называемую эвакуацию в Российскую Федерацию, не выдают документы.

Российские захватчики намеренно создают гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях юга и предлагают местным жителям уехать в Российскую Федерацию, сообщают в Центре национального сопротивления.

Оккупанты продолжают угрожать жителям оккупированных территорий обстрелами "с украинской стороны".

Видео дня

Однако люди, согласившиеся выехать, по приезду получают не паспорта РФ и вид на проживание, а бумажку, свидетельствующую, что они выехали с временно оккупированной территории.

"Следовательно, фактически они находятся на территории Российской Федерации без прав", - отмечают в Центре сопротивления.

Депортация украинцев

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения на территорию России могли вывезти более 1,18 млн украинцев.

По данным Центра национального сопротивления, с 24 февраля оккупанты вывезли на территорию России около 10 тысяч украинских детей.

Кроме того, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого незаконно вывезли из Мариуполя.

В докладе правозащитной организации Amnesty International говорилось, что Россия совершает насильственное перемещение, депортацию и фильтрацию мирных жителей на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: