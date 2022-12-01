Первое такое удостоверение изготовили сегодня, рассказали в ГМС.

Государственная миграционная служба в рамках реализации экспериментального проекта изготовила на территории Украины первое удостоверение на возвращение украинцев, депортированных в Российскую Федерацию,

"Сегодня мы впервые оформили такое удостоверение на возвращение. Это даст возможность после его получения и передачу на территорию Российской Федерации нашим гражданам преодолеть такой долгий путь, но вернуться в Украину и здесь уже оформить нормальные документы", – сообщила глава ГМС Украины Наталья Науменко во время информационного телемарафона,

Возвращение депортированных РФ украинцев в Украину

Как известно, российские захватчики на протяжении полномасштабной войны депортировали граждан Украины с оккупированных территорий на территорию РФ. Сейчас российские и белорусские власти заявляют о якобы пребывании в этих странах, ведущих агрессивную войну против Украины, более 2,8 миллионов человек. В октябре президент Украины Владимир Зеленский озвучивал оценку, согласно которой Россия депортировала с оккупированных украинских территорий более 1,6 млн граждан Украины. Также известно, что россияне депортировали из Украины более 10,7 тысячи детей.

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Часто в процессе депортации документы украинских граждан уничтожались и терялись, из-за чего эти граждане не имели возможности вернуться в Украину. В случаях отсутствия документов, украинцы могут вернуться домой с помощью специального удостоверения на возвращение в Украину, которое до недавнего времени выдавали только дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом. Но украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

21 октября Кабинет Министров поддержал проведение экспериментального проекта, в рамках которого выдача этого документа возможна в Украине, а заявку могут подать родственники или Минреинтеграции. С 14 ноября Государственная миграционная служба Украины запустила соответствующий экспериментальный проект.

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