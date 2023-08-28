Оккупация Крыма помогла российскому диктатору Владимиру Путину удержаться у власти и обрести популярность, поэтому полуостров для него очень важен.

Крым является очень важным для российских оккупантов – после его захвата диктатор Владимир Путин повысил свои рейтинги и популярность. Для освобождения временно оккупированного полуострова необходимы определенные обстоятельства.

"Для того, чтобы Россия сделала "жест доброй воли" в Крыму, должны сложиться обстоятельства. А обстоятельства должны сложиться военным путем. В Крыму есть политическая путинская составляющая. Для них Крым является очень важным. Можно сравнить это с деоккупацией Херсона. Херсон и Крым имели между собой две важные составляющие, которые влияют на политическую и военную деоккупацию", – объяснил в эфире телеканала "Эспрессо" народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.

В то же время он подчеркнул, что полуостров не освободить без деоккупации Херсонской и Запорожской областей. Костенко отметил, что оккупация Крыма помогла российскому диктатору Владимиру Путину удержаться у власти и получить известность, поэтому полуостров для него очень важен.

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"Он смог противопоставить себя миру, показать, что он возвращает земли. Херсон тоже для Путина был очень важен. Потому что по факту полномасштабного вторжения в Украину, Херсон был единственным областным центром, который РФ смогла захватить. И это единственное, что можно было политически подать. Также правобережная местность была важна для Путина. Это продвижение на Николаев, Одессу, Молдову, отрезание от Черного моря. Но Украина не дала этого сделать", – добавил полковник СБУ.

Однако освобождением Херсона украинские военные заставили Кремль забыть о политических лозунгах. После бегства из города россияне начали учитывать только военную составляющую.

"Если мы сделаем что-то подобное в Крыму – перебьем Крымский мост, запретим судоходство в Черном море с помощью дронов-камикадзе, уничтожим пункты управления, склады хранения, когда Крым станет островом, тогда россияне подумают, имеет ли смысл оборонять Крым, и как это им делать", – резюмировал Роман Костенко.

Деоккупация Крыма

В последние недели Украина усилила дроновое влияние на Россию и временно оккупированный Крым. Эксперт Шон Белл считает, что эти усилия могут поставить оккупантов перед трудным выбором, где же сосредоточить основные силы и средства.

В то же время те взрывы, которые стали раздаваться в Крыму чаще, помогают украинским военным выяснить, где находится враг и как ему противодействовать. Пока россияне пытаются убедить население в том, что у них "все под контролем" и постоянно рассказывают об успешной работе ПВО, наши защитники продолжают уничтожать вражескую технику на полуострове.

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