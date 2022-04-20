Так, во время выполнения боевых задач оккупантов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии".

Россия втягивает в ведение боевых действий подростков с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, во время выполнения боевых задач оккупантов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса – Андрей "Цербер". 15 апреля состоялось прощание и захоронение парня. Военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" находится в г. Молодогвардейск, Краснодонский район Луганской области. Образован 2 ноября 2014 года. Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Участниками клуба являются более 90 детей. Установлено, что большинство детей – это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав детей в Украине", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорвано план принудительной мобилизации.

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