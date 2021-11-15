Оккупационные власти блокируют переговоры об обмене с весны 2020 года.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории ОРДЛО незаконно удерживают не менее 300 граждан Украины.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Дом".

"Если мы говорим о тех гражданах Украины, которые были взяты в плен, осуждены за шпионаж в отношении Украины, то за период, когда идет война, - это 301 гражданин Украины. Из них 30 – женщины. Из 301 гражданина 44 - военнослужащие. И это мы не обо всех можем знать… И надо не забывать, что 258 наших граждан числятся в списке пропавших без вести", - сказала Денисова.

По ее словам, переговоры об обмене удерживаемыми заблокированы оккупантами с требованием полной процессуальной очистки переданных ранее им по обмену людей.

Читайте такжеНе Россия: Следственная комиссия Рады назвала главную причину Иловайской трагедииОмбудсмен отметила, что РФ, оккупационные власти на Донбассе придумывают разные причины, чтобы не вести переговоры по поводу возвращения или, как говорят, обмена "всех на всех". Последний раз, когда эти переговоры велись, по ее словам, весной 2020 г.

Причем, отметила омбудсмен, список на обмен оккупационной власти в разы меньше, чем список пленных украинцев.

"У них наших граждан – более 300 человек. У нас же столько этих граждан нет. Когда я последний раз встречалась с так называемой уполномоченной по так называемой "ДНР" (это было 3 декабря 2020 г), нам передали список из 100 человек, чтоб уточнить, кто из них есть, чтобы потом проводить переговоры. Мы уточнили, что 15 из них - в местах несвободы на территории Украины, которую контролирует наше правительство. Остальные либо уже освобождены, либо нет таких фамилий, либо они просто не хотят быть возвращенными на оккупированную часть", - сказала Денисова.

Она подчеркнула, что оккупанты под любыми поводами не начинают переговоры по дальнейшему обмену, заявляя, что процедуры предыдущих обменов не завершены.

"Власти ОРДЛО требуют процессуального очищения для людей, которых передали ранее, в декабре 2019 и весной 2020. Они считают, что пока эти люди процессуально неочищены - то есть если человек был осужден, то должен быть помилован, если шел судебный процесс, то он должен быть закончен, а это человек оправдан, то процедуры (передачи -УНИАН) украинская власть не завершила. Но процессы для Украины завершены – нам вернули наших граждан, мы туда передали граждан…", - сказала Денисова.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин приравнял товары с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к российским.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая