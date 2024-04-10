По словам Владимира Фесенко, существует риск активизации наступательных действий россиян.

Политолог Владимир Фесенко предостерегает от проведения демобилизации до завершения войны в Украине. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Фесенко подчеркнул, что вопрос проведения демобилизации пока только отсрочили во времени.

"Комитет проголосовал за то, чтобы эту норму о сроках, процедуре демобилизации убрали из текста законопроекта (о мобилизации - УНИАН). Это было сделано по просьбе главнокомандующего ВСУ Сырского, есть его письмо. Я даже видел, как журналисты демонстрировали текст этого письма. Поэтому это было сделано в рамках парламентской процедуры еще на стадии подготовки текста законопроекта, фактически в последний момент", - отметил эксперт.

По его словам, главная причина такого решения "достаточно очевидна": Россия готовит новую волну массовой мобилизации. При этом если РФ проведет дополнительную мобилизацию даже 300 тысяч человек, это будет связано с эскалацией войны.

"Эскалация пока происходит в форме воздушных ударов, но может быть эскалация активных боевых действий на суше, может быть риск активизации наступательных действий россиян. У них и так есть численное преимущество, а если мы еще в этих условиях будем проводить демобилизацию, мы сами разрушим свою оборону. Надо понимать, война не закончилась... Пока идет война, ни о какой демобилизации не может идти речи. Потому что мы тогда сами разоружаемся", - акцентировал Фесенко.

Демобилизация в Украине - последние новости

Накануне стало известно, что из законопроекта о мобилизации изымут норму о 36 месяцах службы. Как сообщил УНИАН народный депутат Федор Вениславский, такое решение принял Кабинет министров и обратился с соответствующей просьбой в Верховную Раду Украины.

Как сказал нардеп, этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом, проект которого должен разработать Кабмин.

Причиной для изъятия вопросов демобилизации и ротации, по словам народных депутатов, стало письмо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к министру обороны Рустему Умерову, а также обращение министра к Кабмину. Сырский объясняет это тем, что отдельные положения "требуют более детального анализа и дополнительного изучения".

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