Лубинец сообщил о новом механизме, с помощью которого украинская власть может узнавать о состоянии украинских пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направлял письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для получения более подробной информации о похищенном Россией журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке, однако ответа пока не получил.

Как омбудсмен рассказал в комментарии УНИАН, около недели назад заработал новый канал, благодаря которому украинские власти могут получать данные о пленных Россией гражданских украинцах.

"Он позволяет физически подтверждать состояние наших граждан, гражданских в первую очередь. Мы получаем видео, когда они приезжают на место, передают какую-то помощь от нас и прямо на видео записывают, прося назвать имя и рассказать о своем состоянии. Они перекидывают видео нам, а мы сообщаем родственников", - сказал Лубинец.

Видео дня

По его словам, на этих видео пока Хилюка еще не было, а последние данные о нем были в письме журналиста от апреля 2022 года.

Похищение корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка - что известно

Хилюка вместе с его отцом россияне похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевщины. Впоследствии отца Хилюка - Василия - оккупанты отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию.

Единственным известием о его состоянии было письмо журналиста от апреля 2022 года.

В то же время, в публичной коммуникации Россия отрицает похищение Хилюка.

Однако, 2 мая Репортеры без границ опубликовали расследование, в котором доказывают это, ссылаясь на показания с подтверждением того, что корреспондента УНИАН действительно похитили российские военные и что его незаконно удерживают на территории РФ.

В этот же день председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко во время своего выступления на Генассамблее ООН призвал освободить незаконно задержанных Россией украинских журналистов, в частности, похищенного на Киевщине Хилюка и незаконно задержанных в Крыму крымскотатарских гражданских журналистов, Владислава Есипенко и Ирину Данилович.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на похищение россиянами журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.