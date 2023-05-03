Хилюка россияне похитили во время оккупации Киевщины 3 марта 2022 года.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на похищение россиянами журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.

Министр напомнил, что последний физический контакт в редакции УНИАН был с Дмитрием 24 февраля 2022 года. "Россия убивает и похищает украинских журналистов", - подчеркнул он.

Ткаченко подчеркнул, что все преступления оккупантов фиксируются, а Россия должна быть привлечена к ответственности за них.

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Такова была реакция главы Минкульта на расследование Репортеров без границ о похищении и незаконном заключении Хилюка.

Что известно о похищении корреспондента УНИАН Хилюка

2 мая Репортеры без границ опубликовали расследование, в котором подтверждают насильственное исчезновение Хилюка и ложь российских чиновников об этом.

В частности, организации удалось получить пять неопубликованных показаний, доказывающих, что корреспондента УНИАН действительно похитили российские военные и что его незаконно удерживают на территории РФ, хотя российские власти это отрицают.

В этот же день председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко во время своего выступления на Генассамблее ООН призвал освободить украинских журналистов, находящихся в российском плену, в частности, похищенного на Киевщине Хилюка и незаконно задержанных в Крыму крымскотатарских гражданских журналистов, Владислава Есипенко и Ирину Данилович.

Как известно, Хилюк уже более года находится в российском плену - его похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевщины. С тех пор семья журналиста получила лишь одно известие от него - написанного рукой Хилюка письма от апреля 2022 года, которое пришло родителями только в сентябре.

Пока доподлинно не известно, знали ли российские захватчики, что Хилюк - не просто гражданский, а журналист. Но, несмотря на это, уже более года Россия продолжает незаконное содержание Хилюка в плену где-то на своей территории.

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