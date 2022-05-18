Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Россия решила сделать чеченцев условными "кураторами восстановления" захваченного украинского Мариуполя.
Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире FreedomUA.
"Это своего рода Российская Федерация отдает долю прибыли с награбленного. То есть они (чеченцы) оккупировали Мариуполь, и город отдается. Если они говорят о "восстановлении города", значит, мы понимаем, что это должны быть инвестиции из российского бюджета. И, значит, на этом финансовом потоке будет сидеть кто? Кадыров, – отметил Жданов. – Фактически это дань Кадырову за то, что вот эти бойцы его принимают участие в войне против Украины. Ну и плюс как в древнем Риме завоеванный город отдает на разграбление войскам на некоторое время".
Эксперт выразил сомнение, что чеченцы будут восстанавливать Мариуполь:
"Я не думаю, что они там будут особо восстанавливать… Судя по тому, как Грозный (столица Чечни) восстановили после второй чеченской войны… Только центр города восстановлен, а дальше расчистили и все. Город лежит в руинах. То же самое будет и здесь (в Мариуполе), а деньги все будут оприходованы и вроде как "реализованы".
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что условным "куратором восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы:
"В Мариуполь впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года) с Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя".