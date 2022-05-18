Олег Жданов сомневается, что чеченцы будут восстанавливать разрушенный город.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Россия решила сделать чеченцев условными "кураторами восстановления" захваченного украинского Мариуполя.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире FreedomUA.

"Это своего рода Российская Федерация отдает долю прибыли с награбленного. То есть они (чеченцы) оккупировали Мариуполь, и город отдается. Если они говорят о "восстановлении города", значит, мы понимаем, что это должны быть инвестиции из российского бюджета. И, значит, на этом финансовом потоке будет сидеть кто? Кадыров, – отметил Жданов. – Фактически это дань Кадырову за то, что вот эти бойцы его принимают участие в войне против Украины. Ну и плюс как в древнем Риме завоеванный город отдает на разграбление войскам на некоторое время".

Эксперт выразил сомнение, что чеченцы будут восстанавливать Мариуполь:

"Я не думаю, что они там будут особо восстанавливать… Судя по тому, как Грозный (столица Чечни) восстановили после второй чеченской войны… Только центр города восстановлен, а дальше расчистили и все. Город лежит в руинах. То же самое будет и здесь (в Мариуполе), а деньги все будут оприходованы и вроде как "реализованы".

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что условным "куратором восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы:

"В Мариуполь впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года) с Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя".

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