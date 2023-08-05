Одним из вариантов могут быть теракты на территории Польши или Литвы с целью разрушить инфраструктуру, используемую для переброски военной помощи Украине.

В Беларуси собрались уже больше 30 тысяч "вагнеровцев", также недавно в страну прибыл 14-й конвой с морскими контейнерами, в которых может скрываться тяжелое вооружение. О том, для чего собираются такие силы и возможных путях провокаций рассказал политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

Он отметил, в частности, что в морских контейнерах, недавно доставленных в Беларусь, может оказаться оружие, вывезенное из лагерей ЧВК "Вагнер" в Сирии или странах Африки.

"В том числе БТРы, танки, РСЗО, и вот это все они могли доставлять в этих контейнерах", - предположил Березовец.

Что касается возможных будущих действий "вагнеровцев", то, по словам эксперта, одним из вариантов могут быть теракты на территории Польши или Литвы с целью разрушить инфраструктуру, используемую для переброски военной помощи Украине.

Он, в частности, напомнил о задержании российского шпиона в Польше, который оказался подготовленным агентом спецслужб, собиравшим информацию о портах и военных объектах.

"То есть их цели – это уничтожение портовой инфраструктуры, уничтожение железнодорожной инфраструктуры, мостов, складов, вокзалов и т.п.", - отметил Берзовец.

Также эксперт рассказал о еще одном направлении атаки.

"Второе направление – это может быть прорыв достаточно большой группы, причем с обоих направлений – с Калининградской области и с Беларуси – заход в так называемый Сувалкский коридор. Само НАТО кстати заявило, что это самая вероятная цель со стороны России", - рассказал он.

При этом, по словам эксперта, понятно, что большая группа при прямом прорыве будет уничтожена, "Но они могут просочиться малыми группами и атаковать какой-то населенный пункт, или административное здание – все что угодно может быть", - отметил он.

При этом он отметил, что даже если их схватят, Путин может легко "откреститься" от причастности к их действиям.

"И они всегда будут говорить, что это не мы, нас здесь нет, это какие-то "вежливые люди" которые собрались, купили себе оружие в каком-то военторге и что-то там проводят". – прогнозирует эксперт, напоминая, что Путин уже прибегал к похожему сценарию в 2014 году в Украине.

Как РФ может использовать "вагнеровцев" в Беларуси

Ранее СБУ сообщала о выявленных доказательствах подготовки россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, чтобы попытаться втянуть Минск в войну.

Также ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предполагал, что "вагнеровцев" могут использовать для провокаций на границе. В связи с этим Польша и Литва начали укреплять свои границы и даже рассматривают вариант полного их закрытия.

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