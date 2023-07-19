Украинские войска делают непроходимой государственную границу Украины с севера и готовят "неожиданности для врага".

Боевиков частной военной кампании "Вагнер" будет ждать смерть, если они попытаются прорваться на территорию Украины из Беларуси. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", - сообщил Наев.

В частности, по его словам, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

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"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю - их будет ждать смерть", - подчеркнул Наев.

Также генерал-лейтенант добавил, что дополнительно будут усилены участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут "неожиданностями для врага".

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - главное

Последние дни в Беларуси фиксируют передвижение военной техники наемников "Вагнера", которые отправились туда после неудачного мятежа их предводителя.

В частности, в Беларусь уже прибыло не менее шести колонн "вагнеровцев" на пикапах и грузовиках.

Заявлялось, что "вагнеровцы" поделятся своим опытом с беларусскими военнослужащими. Уже известно об обучении теробороны и предстоящей подготовке отрядов специального назначения наемниками "Вагнера".

В Украине допускают, что РФ попытается привлечь "вагнеровцев" для провокаций на беларусско-украинской границе. А вот полковник СБУ Роман Костенко считает угрозу попытки вторжения ЧВК со стороны Беларуси вполне реальной - если только Путину захочется уничтожить наемников физически.

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