Благодаря украинским воинам были внесены серьезные поправки в планы противника насчет воплощения массированных ракетных ударов, полагают в Силах обороны.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и противник мог по нескольким причинам начать мощно бить по нашей энергетической инфраструктуре весной.

Планы противника "существенно разрушило" уничтожение украинскими воинами нескольких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире канала "FreeДом".

"…уничтожение таких мощных воздушных разведывательных пунктов, как самолеты А-50, внесло серьезные поправки в планы воплощения массированных ракетных ударов. Они координировали деятельность авиации и морских ракетоносителей, могли собирать максимум разведданных и понимать направления сосредоточения усилий таких атак", - поделилась мнением начальница пресс-центра.

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По ее словам, очевидно, что вмешательство в работу вражеской авиации "существенно разрушило их план". "Сейчас, на момент перехода с отопительного сезона на обычный, россияне могут сконцентрировать удары именно на том, что возобновление работы промышленности, сельского хозяйства тоже существенно завязаны на энергетику, в том числе и работа портовой инфраструктуры. Могут быть в приоритете у врага именно такие аспекты", - сказала Гуменюк.

Напомним, украинцы уже ликвидировали два российских самолета А-50, в частности, один из них был уничтожен 23 февраля. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, у россиян теперь осталось только шесть таких бортов.

В центре внимания мощный ракетный удар по Украине - сегодня это стоит знать

Россияне 22 марта нанесли массированный ракетный удар по украинской территории, в частности, были атакованы энергетические объекты. По словам министерства энергетики Герман Галущенко, РФ совершила самую масштабную атаку на украинскую энергосистему за последнее время.

В частности, противники в Запорожье попали в Днепровскую гидроэлектростанцию, в областном центре в результате вражеского удара есть жертвы. Стоит отметить, что самая большая проблема с электричеством после российской атаки возникла в Харькове - там был блэкаут.

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