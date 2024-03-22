Противник воюет против обычной жизни граждан Украины, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский раскрыл важные детали мощного ракетного обстрела, который россияне осуществили в пятницу, 22 марта, - сообщил, что захватчики выпустили почти 90 разных ракет и свыше 60 беспилотников типа "Шахед".

Украинский лидер написал в Telegram, что РФ воюет против обычной жизни людей. Глава государства пообещал, что никто из пострадавших не останется без помощи. "За эту ночь было более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей", - отметил он.

Украинский лидер выразил соболезнования родным и близким людей, которые стали жертвами российского террора. Глава государства добавил, что в атакованных городах работают все службы, которые могут чем-то помочь гражданам.

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"Никто не останется без помощи. Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винничина, Франковщина - везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что у ракет захватчиков "нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству, а у дронов-убийц "нет нерешительности, как у некоторых политиков".

"Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Пэтриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы", - написал президент.