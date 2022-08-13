Есть шанс увидеть "Стрелка", идущего в атаку, сообщили в Офисе президента.

Бывший так называемый "глава минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок"), который работал в Федеральной службе безопасности России, якобы задержан в захваченном РФ Крыму при попытке попасть на войну с Украиной.

Спаситель РФ рвался воевать и "командовать минимум армией", сообщил в соцсети экс-командир горловских боевиков Игорь Безлер (прозвище "Бес").

Бывший главарь боевиков также опубликовал фото, на котором якобы запечатлен Гиркин без усов.

В сети также появилась информация, что "Стрелок" попал на полуостров по поддельному паспорту, в котором было указано имя Сергей Рунов. Позже появилась информация, что Гиркину таки удалось прорваться сквозь кордоны.

Подробности задержания "Стрелка" уже сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"По некоторым данным, его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - заявил собеседник.

Напомним, Игорь Гиркин не раз критиковал действия военно-политического руководства РФ во время широкомасштабной войны с Украиной, которую Кремль начал рано утром 24 февраля текущего года.

В частности, в августе он утверждал, что сейчас провал российской военной стратегии в Украине - "на лицо", и предложил перекрасить Кремль в "жовто-блакитный" цвет.

Справка УНИАН. Войска РФ весной 2014 года захватили украинский Крым, а потом вторглись на часть Донбасса и поддержали боевиков, создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Игорь Гиркин в мае 2014-го стал "главой минобороны ДНР", а в августе того же года покинул "пост". Позже "Стрелок" сбежал с украинской территории в РФ.

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