Гиркин намекнул, что попытка попасть на передовую не удалась.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) впервые отреагировал на сообщения о своем якобы визите на оккупированную территорию Украины - в Крым, а затем в Херсонскую область.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале в воскресенье утром.

"Комментировать Игоря Николаевича Безлера - себя не уважать. В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", - коротко написал он.

Судя по данному посту, попасть на линию фронта на юге Украины Стрелкову вчера так и не удалось.

Что этому предшествовало

В субботу бывший командир горловских боевиков "ДНР" Игорь Безлер сообщил, что Стрелкова задержали в Крыму при попытке попасть на фронт боев между ВСУ и ВС России в Херсонской области.

В сети также появилась информация, что Гиркин попал на полуостров по поддельному паспорту, в котором было указано имя Сергей Рунов. Позже появилась информация, что Гиркину таки удалось прорваться на материковую Украину.

Позже подробности иницидента со Стрелковым раскрыл советник главы ОПУ Алексей Арестович. "По некоторым данным, его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - заявил он.