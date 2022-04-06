На Харьковщине оккупанты совершили артиллерийский обстрел жилых домов в Балаклее, в результате которого погибли три человека.
Как сообщает Офис генпрокурора, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 6 апреля оккупанты совершили артиллерийский обстрел по жилым домам в Балаклее.
"В результате этого помещения людей частично разрушено. От обстрелов погибли три человека", - говорится в сообщении.
Также Оккупанты обстреляли Лозововскую общину на Харьковщине.
Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
"Вечер не удался. Лозовская община подверглась ракетным обстрелам", - сказал он.
При этом отметил, что обошлось без человеческих жертв.