Правоохранители открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

На Харьковщине оккупанты совершили артиллерийский обстрел жилых домов в Балаклее, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Офис генпрокурора, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 апреля оккупанты совершили артиллерийский обстрел по жилым домам в Балаклее.

"В результате этого помещения людей частично разрушено. От обстрелов погибли три человека", - говорится в сообщении.

Также Оккупанты обстреляли Лозововскую общину на Харьковщине.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

"Вечер не удался. Лозовская община подверглась ракетным обстрелам", - сказал он.

При этом отметил, что обошлось без человеческих жертв.

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