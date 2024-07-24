Возможная серьезная конкурентка Трампа твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая украинское государство, отметили журналисты.

Осенью запланированы президентские выборы в США 2024, и, после того, как американский лидер, член Демократической партии Джо Байден снялся с избирательной гонки, наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от политсилы является вице-президент США Камала Харрис.

Британское издание The Times написало, что чиновника "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину". Журналисты подчеркнули, что Харрис решительно поддерживает оборонительную войну украинского государства против РФ

На саммите мира в Швейцарии Харрис заявила, что "агрессия России - это не только посягательство на жизнь и свободу народа Украины, это не только посягательство на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение..., - (это, - Ред.) также посягательство на международные правила и нормы".

Видео дня

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале она пообещала "железное" уважение к статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса требует, чтобы все остальные государства-члены этого военно-политического блока встали на его защиту. Стоит отметить, что в НАТО не раз говорили, что россияне способны пойти на агрессию против какой-то из стран-членов блока.

В центре внимания выборы в США - сегодня это стоит знать

В Штатах президентская избирательная гонка запланирована на 5 ноября. В выборах от Республиканской партии будет принимать участие бывший американский лидер Дональд Трамп. Главным конкурентом республиканца был Джо Байден.

В конце июня прошли первые теледебаты между Байденом и Трампом, и для демократа они оказались провальными. Западные СМИ писали, что после дебатов более 160 влиятельных членов Демократической партии просили президента отказаться от участия в выборах.

Байден сначала утверждал, что продолжит предвыборную борьбу, однако позже - 21 июля, в письменной форме объявил о том, что с выборов снимается. Журналисты сообщали, что у главы Штатов диагностирован коронавирус, и он не появлялся на публике несколько дней.

Вместо Байдена в выборах президента может принять участие Камала Харрис. По данным проса Reuters/Ipsos, вице-президент опередила Трампа в общенациональном опросе на два процентных пункта - ее поддержали 44% участников, а республиканца - 42%.

Вас также могут заинтересовать новости: