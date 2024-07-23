Во время своего выступления на предвыборном митинге Харрис подняла ряд важных для американского народа вопросов.

Вице-президент США Камала Харрис, которая сейчас является наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, выступила на своем первом предвыборном митинге в штате Висконсин, пишет CNN. Она сделала несколько громких заявлений – как и относительно оппонента Дональда Трампа, так и относительно планов в случае победы на выборах.

Говоря о своей роли как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде, она сказала: "Я бралась за преступников всех видов: хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Поэтому услышьте меня, когда я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа".

"И в этой кампании, я обещаю вам: Я с гордостью поставлю свой послужной список против его в любой день недели", – добавила Харрис.

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Она также сообщила, что за последние 24 часа ее кампания собрала десятки миллионов долларов на финансирование.

"Мы проводим кампанию при поддержке людей. И у нас только что появилась отличная новость: мы только что получили лучшие 24 часа сбора средств на местах за всю историю президентских кампаний, и именно потому, что мы ведем кампанию, управляемую людьми, вы можете быть уверены, что я стану президентом, ориентированным на интересы людей", – сказала вице-президент США.

По словам Харрис, эта президентская кампания сосредоточена надвух видениях. Одно из них сосредоточено на будущем нации, а другое – на прошлом.

"Мы верим в будущее, где каждый человек будет иметь возможность не просто выжить, но и развиваться", – заявила она, описывая будущее, в котором "ни один ребенок не должен расти в бедности", где все работники имеют возможность вступать в профсоюзы, пожилые люди "могут выходить на пенсию с достоинством" и где медицинское обслуживание и уход за детьми доступны.

Она добавила, что "когда наш средний класс силен, Америка сильна". Харрис также раскритиковала кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

"Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад", – подчеркнула вице-президент.

Кроме того, Харрис пообещала положить конец запретам на аборты и помочь восстановить репродуктивные свободы американцев.

"И мы, которые верим в репродуктивную свободу, остановим крайние запреты Дональда Трампа на аборты, потому что мы доверяем женщинам принимать решения относительно собственного тела, а не позволять правительству указывать им, что делать. И когда Конгресс примет закон о восстановлении репродуктивных свобод, как президент Соединенных Штатов, я подпишу его", – подчеркнула она.

В целом Камала Харрис во время своего выступления на предвыборном митинге во вторник в Милуоки, штат Висконсин, подняла ряд вопросов.

Вот что это за вопросы:

Свобода работников вступать в профсоюз.

Доступное медицинское обслуживание.

Доступная детская опека.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Достойный выход на пенсию.

Право каждого американца голосовать.

Безопасность от насилия с оружием: законы о красных флагах, общие проверки и запрет штурмового оружия.

Восстановление репродуктивной свободы.

"Создание среднего класса будет определяющей целью моего президентства", – сказала она, освещая определенные вопросы.

Выборы в США: это стоит знать

Издание Politico пишет, что Дональд Трамп может проиграть выборы из-за избранного кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Если демократическая партия выберет Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США, главной темой ее предвыборной программы могут стать права женщин и, в частности, аборты.

Как известно, Трамп неоднократно попадал в сексистские скандалы. Зато у Вэнса ситуация еще хуже: он говорил, что женщины, подвергшиеся изнасилованиям – обязаны оставаться в браке ради детей. Кроме того, политик неоднократно говорил о необходимости запрета абортов или усиления политики по этому вопросу.

Отмечается, что женщины составляют 51% среди избирательного электората в США, и они обычно значительно активнее участвуют в выборах.

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