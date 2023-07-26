Командир членов российской ЧВК, которые находятся в Беларуси, был чиновником, выяснили журналисты.

В Беларуси подразделением членов частной военной компании "Вагнер" командует уроженец украинского государства.

Командир "вагнеровцев" на беларуской территории - 46-летний Сергей Владимирович Чубко, выяснил проект All Eyes on Wagner (занимается отслеживанием активности ЧВК "Вагнер"). По данным аналитиков, он родился в Черновцах.

Беларуское издание "Наша Нива" выяснило, что отец командира наемников воевал в Афганистане. Его семья переехала в РФ после того, как Советский Союз распался, и начала жить в городе Новороссийск.

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Чубко был десантником-контрнактником в период с 1994-го по 2002-й год, сообщает "Миротворец". В частности, он участвовал в боевых действиях в Чечне, а потом разорвал контракт и начал работать в частном охранном предприятии.

Потом нынешний командир "вагнеровцев" в Беларуси был чиновником - в 2003-м в новороссийской мэрии возглавлял комитет по делам молодежи, а в 2005 году стал занимать пост замглавы администрации Мысхакского сельского округа. В 2014 году в Новороссийске стал один из тех, кто основал "казачье" общество.

Стал членом "Вагнера" в 2017-м, воевал в составе ЧВК в Сирии и Ливии. По сведениям журналистов, на ливийской территории он был главой штаб-квартиры наемников.

Кроме того, вместе с "вагнеровцами" находился в Центральноафриканской Республике и в 2021-м заполучил пост руководителя оперативного отдела ЧВК в этой стране.

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После того, как в конце июня в России мятеж членов ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным закончился договоренностью о том, что наемники могут отправиться в Беларусь, в страну приехало много колонн "вагнеровцев".

Пригожин 19 июля выступил перед своими пособниками в лагере возле города Осиповичи и заявил, что по направлению Беларуси старшим становится Сергей с прозвищем "Пионер".

25 числа появилась информация, что в Беларусь прибыла 11 по счету колонна ЧВК. Активисты отметили, что это первая колонна наемников, в составе которой была бронетехника.

26 июля СМИ сообщили, что из Беларуси наемники массово возвращаются в Россию, поскольку каждую вторую бригаду ЧВК распустили в отпуска.

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