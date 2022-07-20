Отец подростка, погибшего во время ракетного удара оккупантов по Харькову, два часа читал над сыном молитвы. Безутешный родитель не отходил от тела все это время и держал мальчика за руку.
Об этом сообщил журналист Роман Цаплиенко.
"Отец погибшего подростка в Харькове более двух часов читал молитвы над телом сына, держа его за руку. Зло должно быть наказано, иначе оно возвращается вдвое сильнее", – говорится в сообщении.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 13-летний мальчик погиб, находясь на остановке общественного транспорта, а его 15-летняя сестра получила ранение. Также погибли пожилые супруги – 69-летний мужчину и 69-летняя женщина. При этом сред пострадавших 72-летняя женщина.
Предварительно, оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" приблизительно в 9:30.
По данному факту открыто производство по части 2 статьи 438 "Нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством" Уголовного Кодекса Украины.
Ракетный удар по Харькову 20 июля - что известно
Утром 20 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, жителей областного центра призвали без надобности не выходить на улицы. Позже стало известно, что в результате утреннего вражеского обстрела Харькова погибли три человека из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения.
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