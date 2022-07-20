Мужчина все время держал сына за руку.

Отец подростка, погибшего во время ракетного удара оккупантов по Харькову, два часа читал над сыном молитвы. Безутешный родитель не отходил от тела все это время и держал мальчика за руку.

Об этом сообщил журналист Роман Цаплиенко.

"Отец погибшего подростка в Харькове более двух часов читал молитвы над телом сына, держа его за руку. Зло должно быть наказано, иначе оно возвращается вдвое сильнее", – говорится в сообщении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 13-летний мальчик погиб, находясь на остановке общественного транспорта, а его 15-летняя сестра получила ранение. Также погибли пожилые супруги – 69-летний мужчину и 69-летняя женщина. При этом сред пострадавших 72-летняя женщина.

Предварительно, оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" приблизительно в 9:30.

По данному факту открыто производство по части 2 статьи 438 "Нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством" Уголовного Кодекса Украины.

Ракетный удар по Харькову 20 июля - что известно

Утром 20 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, жителей областного центра призвали без надобности не выходить на улицы. Позже стало известно, что в результате утреннего вражеского обстрела Харькова погибли три человека из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения.

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