Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что жертвы утреннего обстрела Харькова находились возле остановки общественного транспорта.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"В результате утренних обстрелов Харькова из реактивных систем залпового огня погибли 3 человека, среди них – 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего получила ранение. Госпитализирована также 72-летняя женщина", - отметил председатель ОВА.
Он подчеркнул, что люди находились возле остановки общественного транспорта.
"Оккупанты снова ударили по мирному населению. Это очередной ужасный террор россиян!", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары по Харькову, жителей областного центра призвали без надобности не выходить на улицы. Позже стало известно, что в результате утреннего вражеского обстрела Харькова погибли три человека из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения.