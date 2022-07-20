Жертвы утреннего обстрела Харькова находились возле остановки общественного транспорта.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что жертвы утреннего обстрела Харькова находились возле остановки общественного транспорта.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В результате утренних обстрелов Харькова из реактивных систем залпового огня погибли 3 человека, среди них – 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего получила ранение. Госпитализирована также 72-летняя женщина", - отметил председатель ОВА.

Он подчеркнул, что люди находились возле остановки общественного транспорта.

"Оккупанты снова ударили по мирному населению. Это очередной ужасный террор россиян!", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары по Харькову, жителей областного центра призвали без надобности не выходить на улицы. Позже стало известно, что в результате утреннего вражеского обстрела Харькова погибли три человека из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения.

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