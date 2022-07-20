Российские оккупанты нанесли удары по Харькову, жителей областного центра призвали без надобности не выходить на улицы.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно, есть пострадавшие", - написал он.
Синегубов призвал жителей Харькова без надобности не выходить на улицы города, оставаться в укрытиях и безопасных местах.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись на украинскую территорию. Враги обстреливали как военные, так и гражданские объекты, в частности, на Харьковщине, были жертвы и пострадавшие.
Днем 16 июля противники обстреляли город Чугуев и село Коробочкино, а ночью 17 числа нанесли ракетные удары по Харькову.
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