Еще один человек получил ранение.

Вследствие утреннего вражеского обстрела Харькова погибли три человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - написал он.

Данные областного центра экстренной медицинской помощи обновляются, добавил глава ОВА.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары по Харькову, жителей областного центра призвали без надобности не выходить на улицы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Путин, вероятно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области.

В частности аналитики отмечают, что с 26 июня россияне пытаются захватить Дементьевку, село на севере от Харькова, которое имеет ограниченное значение для защиты РФ от наступательных украинских действий.

Кроме того, украинская военная разведка опубликовала перехват разговора, где российский военный жалуется, что его командиру безразлично к потерям, ведь он хочет только добраться до Харькова.

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