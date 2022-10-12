Аналитики напомнили, что по подтверждению Генштаб ВСУ по состоянию на 11 октября нет признаков формирования наступательных группировок в Беларуси.

Россия вывозит боеприпасы и другие материальные средства со складов в Беларуси. Такие действия Москвы несовместимы с представлением о создании условий для повторного наступления на Украину с севера.

К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные Генерального управления разведки о том, что на станцию Кировская во временно оккупированном РФ Крыму недавно прибыл эшелон с 492 тоннами боеприпасов с белорусского 43-го арсенала складов ракет и БК в Гомеле.

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В то же время в ГУР указали, что белорусские чиновники планируют отправить дополнительно еще 13 эшелонов с оружием, техникой, боеприпасами и другим неустановленным материалом из пяти различных белорусских баз в Ростовскую область.

"Перемещение белорусской техники указывает на то, что российские и белорусские силы не создают зоны сбора в Беларуси. Перемещение техники и поставки в Крым и Ростовскую область указывают на то, что силы РФ менее уверены в безопасности наземных линий связи, проходящих через северную и западную Луганскую область, учитывая контрнаступление ВСУ", - подчеркнули в ISW.

Аналитики напомнили, что за подтверждением Генштаб ВСУ по состоянию на 11 октября нет признаков формирование наступательных группировок в Беларуси.

Несмотря на это Беларусь остается соучастником войны. Ведь материально поддерживает российские наступательные действия и предоставляет оккупантам аэродромы, с которых те могут атаковать Украину высокоточными боеприпасами.

Участие Беларуси в войне РФ против Украины

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам. Именно оттуда шли войска оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси.

10 октября Лукашенко вновь заявил, что на Беларусь готовилось нападение. Он подчеркнул, что его якобы предупредили о возможных ударах. В тот же день, на фоне массированного ракетного удара по Украине, Лукашекно созвал военных и силовиков на совещание.

После этого в ISW объяснили, как Россия использует Беларусь в войне против Украины. Дополнительные силы в стране необходимы Путину для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах. Впоследствии эксперт ответил, чем вступление в войну обернется для Лукашенко. Он пояснил, что самопровозглашенного президента уничтожат быстрее, чем Путина.

По информации разведки, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Кроме этого сегодня, 11 октября, стало известно, что в Беларуси начали проверку армии. Также СМИ сообщили, что Минск перебрасывает дополнительную технику на границу с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Зеленский отметил, что мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

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