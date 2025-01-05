Россияне перевели свой морской функционал на авиацию. Те функции не могут выполнять корабли, поэтому они были переведены на вертолеты. Об этом заявил капитан 3 ранга, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".
"Они (россияне - УНИАН) эту практику до сих пор используют, ведь история показывает, что до россиян с первого раза никогда не доходит. Я думаю, если эти кейсы будут повторяться, очень на это надеемся, россияне будут вынуждены искать новые способы патрулирования и противодействия нам", - подчеркнул военный.
Плетенчук добавил, что сейчас следует наблюдать, как будут дальше развиваться события по этой ситуации.
Ситуация в Черном море - последние новости
Ранее в ВМС ВСУ оценили планы РФ поднять танкеры в Черном море, которые затонули с мазутом, в результате чего произошла экологическая катастрофа. По словам Дмитрия Плетенчука, не стоит ожидать начала таких мероприятий до завершения сезона штормов.
В свою очередь в ВМС назвали вероятное количество погибших российских моряков в результате потопления Силами обороны Украины большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск". Вероятно, в результате таких действий, могло погибнуть 30 российских военных моряков.