По словам представителя ВМС ВСУ, россияне вынуждены искать новые способы патрулирования Черного моря.

Россияне перевели свой морской функционал на авиацию. Те функции не могут выполнять корабли, поэтому они были переведены на вертолеты. Об этом заявил капитан 3 ранга, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".

"Они (россияне - УНИАН) эту практику до сих пор используют, ведь история показывает, что до россиян с первого раза никогда не доходит. Я думаю, если эти кейсы будут повторяться, очень на это надеемся, россияне будут вынуждены искать новые способы патрулирования и противодействия нам", - подчеркнул военный.

Плетенчук добавил, что сейчас следует наблюдать, как будут дальше развиваться события по этой ситуации.

Ситуация в Черном море - последние новости

Ранее в ВМС ВСУ оценили планы РФ поднять танкеры в Черном море, которые затонули с мазутом, в результате чего произошла экологическая катастрофа. По словам Дмитрия Плетенчука, не стоит ожидать начала таких мероприятий до завершения сезона штормов.

В свою очередь в ВМС назвали вероятное количество погибших российских моряков в результате потопления Силами обороны Украины большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск". Вероятно, в результате таких действий, могло погибнуть 30 российских военных моряков.

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