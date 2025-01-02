В результате уничтожения Силами обороны год назад российского корабля могли погибнуть по меньшей мере 30 военных моряков.

В результате потопления Силами обороны Украины большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в конце 2023 года, вероятно, погибли более 30 российских военных моряков. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Интересная ситуация была с "Новочеркасском", который более года назад уничтожили в Крыму... Недавно в интернете появилась мемориальная доска, так их (имен погибших моряков - УНИАН) там было довольно много. Мы тогда говорили, что могло быть до половины экипажа, но там более 30 российских военных моряков погибли", - рассказал Плетенчук.

По его словам, потеря моряков - очень серьезная проблема, потому что на их подготовку нужно много времени, экипаж должен пройти слаживание и тому подобное.

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"Моряки - это не пехота. Недаром еще в советские времена на флоте служили на полгода дольше... Потому что нужно было овладеть той боевой частью корабля, за которую будешь отвечать. Потеря моряков - серьезнее, чем пехоты. Хотя была информация, что они (российские командиры - УНИАН) и моряков отправляли в пехоту", - сказал спикер.

Потопление БДК "Новочеркасск" - детали

В декабре 2023 года Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", состоявший на вооружении Черноморского флота ВМФ России. В Воздушных силах Украины заявили, что он перевозил беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

Этот корабль был предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов, а также для транспортировки различных видов бронетехники, включая танки. 24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, "Новочеркасск" также был поврежден во время удара по порту Бердянска.

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