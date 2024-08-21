'Через год или через много лет': Павел назвал варианты завершения войны в Украине

По его словам, стороны поймут важность переговоров.

Президент Чехии Петр Павел считает, что есть несколько вариантов завершения войны России против Украины.

Как заявил Павел в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем.

"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет", - считает Павел. Видео дня

При этом он не исключает, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, "которая может длиться годами".

"Я скорее считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся. Мировые державы, в частности, не только США, но и Китай, должны внести значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", - добавил лидер Чехии.

При этом, как отметил Павел, большой экономической и политической силой является Евросоюз. Впрочем, он не может оказывать влияние в одиночку, поэтому ему нужен единый подход с США и всеми демократическими странами мира.

Что еще сказал Павел

Как сообщал УНИАН, в том же подкасте даже если подрыв "Северных потоков" действительно устроила Украина, эти объекты были ее легитимными целями. Впрочем, проверенной информации о причастности Киева нет.

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