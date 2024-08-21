Четких доказательств причастности Украины к подрывам трубопроводов у него нет.

Даже если подрыв "Северных потоков" действительно устроила Украина, эти объекты были ее легитимными целями. Впрочем, проверенной информации о причастности Киева нет, заявил президент Чехии Петр Павел в подкасте PoliTalk, передает Novinky.

Как отметил чешский лидер, трубопроводы были стратегическими объектами, которые являются легитимными целями во время вооруженного конфликта. Поэтому если бы Украина действительно атаковала "Северные потоки".

В то же время Павел отметил, что четких доказательств того, что Украина причастна к подрывам трубопроводов у него нет. Он признал, что атака на газопроводы вызвала "определенные осложнения, но не такие, с которыми нельзя было справиться".

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Подрыв "Северных потоков": последние новости

Как писал УНИАН, на днях немецкие СМИ сообщили о выдаче в Германии ордера на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока" и сейчас он в розыске. Также утверждалось, что подозреваемыми в подрыве газопровода есть еще двое граждан Украины, которые якобы участвовали в операции как водолазы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к подрыву "потоков" и пояснил, что у Украины просто не было для этого необходимых ресурсов. Как отметил Подоляк, такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов, и обладала всем этим во время подрыва только Россия.

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