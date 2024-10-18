Продолжается постоянная работа по уничтожению врага, но численное преимущество в пехоте, технике и артиллерии дает о себе знать, говорят аналитики.

Российские оккупационные войска активно продолжают штурмовые действия в направлении города Курахово Донецкой области. В четверг, 17 октября, россияне целый день осуществляли давление на Максимильяновку.

Об этом говорится в заметке проекта DeepState. Отмечается, что враг бросил в механизированный штурм Максимильяновки более 30 единиц техники – более половины было повреждено или уничтожено. Но аналитики отметили, что рядом с техникой постоянно лезет большое количество пехоты.

К тому же, противник публиковал кадры с триколором, заявляя о полном взятии населенного пункта. Авторы обратили внимание, что видео было сделано в центре села, в то же время информация о пребывании врага во всем населенном пункте уточняется. Тем не менее, учитывая обстановку, эксперты прогнозируют, что до установления оккупантами контроля над западной частью Максимильяновки осталось недолго.

Видео дня

"Наряду с этим, кацапы штурмуют севернее по дирекции Острое-Островское, постоянно посылая туда пехоту для дальнейшего закрепления, накопления и продвижения. Обходя Острое с юга, двигаясь через тюрьму московиты пытаются продвигаться в сторону Островского. Продолжается постоянная работа по уничтожению врага, но численное преимущество в пехоте, технике и артиллерии дает о себе знать. Битва продолжается", – добавили в DeepState.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 17 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло уже 191 боевое столкновение с противником.

Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлении – по 45. Активно враг давит и на Лиманском направлении, где атаковал 21 раз.

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